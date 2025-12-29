Balade sur la piste de la loutre d’Europe à Monteils avec Anthony Vieillard

Parking Aire de pique-nique Le Couderc Monteils Aveyron

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30 2026-09-27

Suivez Anthony Vieillard, éducateur et formateur diplômé en environnement, et partez sur les traces de la loutre d’Europe sur les bords de l’Aveyron, à Monteils.

Suivez Anthony Vieillard, éducateur et formateur diplômé en environnement, et partez sur les traces de la loutre d’Europe sur les bords de l’Aveyron, à Monteils.

Réservation fortement recommandée au 05 36 16 20 00 ou en ligne.

Limité à 20 personnes, enfants compris.

Interdit aux chiens.

Pensez à prendre de l’eau et de bonnes chaussures.

Rendez-vous parking Aire de pique-nique Le Couderc 12200 Monteils 0 .

Parking Aire de pique-nique Le Couderc Monteils 12200 Aveyron Occitanie +33 5 36 16 20 00 contact@bastides-gorges-aveyron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Follow Anthony Vieillard, a qualified environmental educator and trainer, as he follows in the footsteps of the European otter on the banks of the Aveyron at Monteils.

L’événement Balade sur la piste de la loutre d’Europe à Monteils avec Anthony Vieillard Monteils a été mis à jour le 2025-12-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)