Informations pratiques

Monteils

Fête de Monteils

Monteils Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-07

4 jours de fêtes à Monteils concert, repas traditionnel et bien d’autres activités vous attendent !

Vendredi 7 Août

19h Marché gourmand en plein air au parc du Couderc animé par Les 3 accords suivi de Fleurs Sauvages

Samedi 8 Août

14h Jeux inter-villages au parc du Couderc ; beer-pong géant, parcours du combattant, dégustation, ventre glisse… (équipe de 6 personnes inscriptions au 06 81 20 44 93)

21h Apéro animé par SIMALEX (menu saucisse ou merguez frites glaces 8€)

23h Suivi du Bal Disco avec Dj Ylan

Dimanche 9 Août

14h30 Concours de pétanque en doublette organisé par le Club de pétanque de Monteils

20h30 Repas champêtre Salade composée Aligot Confit de canard Brochette de fromage Café gourmand (Inscriptions 06 81 20 44 93 / 06 13 25 13 68)

21h Bal musette animé par Sylvie Nauges

Lundi 10 Août

20h30 repas traditionnel (soupe au fromage / melon / jambon / fromage / tarte aux pommes / café) soirée animée par SMILE (Inscriptions jusqu’au 5 août 13h 06 81 20 44 93 / 06 13 25 13 68) .

Monteils 12200 Aveyron Occitanie +33 6 13 25 13 68

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English :

4 Days of Festivities in Monteils: a concert, a traditional meal, and many other activities await you!

L’événement Fête de Monteils Monteils a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)