Concert Lorie Party 2026 Cinéma Majestic Rive Gauche Dole

Dole

Concert Lorie Party 2026

Cinéma Majestic Rive Gauche 1 rue du Général Béthouart Dole Jura

Tarif : 19 – 19 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05 20:00:00

fin : 2026-11-05 20:00:00

Date(s) :

2026-11-05

Préparez-vous à revivre tous les plus grands tubes de votre jeunesse lors d’une soirée exceptionnelle avec Lorie Party 2026 !

Une ambiance festive et nostalgique

Les chansons qui ont marqué toute une génération

Un rendez-vous incontournable pour chanter, danser et faire la fête ensemble

Le 5 novembre 2026

Au cinéma Majestic de Dole

Qui sera de la partie pour une soirée pleine de souvenirs et d’énergie ? .

Cinéma Majestic Rive Gauche 1 rue du Général Béthouart Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert Lorie Party 2026

L’événement Concert Lorie Party 2026 Dole a été mis à jour le 2026-06-20 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE