Concert Lorie Party 2026 Cinéma Majestic Rive Gauche Dole
Concert Lorie Party 2026 Cinéma Majestic Rive Gauche Dole jeudi 5 novembre 2026.
Dole
Concert Lorie Party 2026
Cinéma Majestic Rive Gauche 1 rue du Général Béthouart Dole Jura
Tarif : 19 – 19 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 20:00:00
fin : 2026-11-05 20:00:00
Date(s) :
2026-11-05
Préparez-vous à revivre tous les plus grands tubes de votre jeunesse lors d’une soirée exceptionnelle avec Lorie Party 2026 !
Une ambiance festive et nostalgique
Les chansons qui ont marqué toute une génération
Un rendez-vous incontournable pour chanter, danser et faire la fête ensemble
Le 5 novembre 2026
Au cinéma Majestic de Dole
Qui sera de la partie pour une soirée pleine de souvenirs et d’énergie ? .
Cinéma Majestic Rive Gauche 1 rue du Général Béthouart Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Concert Lorie Party 2026
L’événement Concert Lorie Party 2026 Dole a été mis à jour le 2026-06-20 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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