UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Lorie Party 2026 Cinéma Majestic Rive Gauche Dole

Concert Lorie Party 2026 Cinéma Majestic Rive Gauche Dole jeudi 5 novembre 2026.

Lieu
Cinéma Majestic Rive Gauche
Adresse
1 rue du Général Béthouart
Ville
39100 Dole
Département
Jura
Début
jeudi 5 novembre 2026
Fin
jeudi 5 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif
19 19 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Dole

Concert Lorie Party 2026

Cinéma Majestic Rive Gauche 1 rue du Général Béthouart Dole Jura

Tarif : 19 – 19 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 20:00:00
fin : 2026-11-05 20:00:00

Date(s) :
2026-11-05

Préparez-vous à revivre tous les plus grands tubes de votre jeunesse lors d’une soirée exceptionnelle avec Lorie Party 2026 !

Une ambiance festive et nostalgique
Les chansons qui ont marqué toute une génération
Un rendez-vous incontournable pour chanter, danser et faire la fête ensemble
Le 5 novembre 2026
Au cinéma Majestic de Dole

Qui sera de la partie pour une soirée pleine de souvenirs et d’énergie ?   .

Cinéma Majestic Rive Gauche 1 rue du Général Béthouart Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Lorie Party 2026

L’événement Concert Lorie Party 2026 Dole a été mis à jour le 2026-06-20 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE

À voir aussi à Dole (Jura)