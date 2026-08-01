UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bagnères-de-Luchon

CONCERT LOS BARJACAIRES Parc des Thermes Bagnères-de-Luchon

lundi 17 août 2026 · Parc des Thermes · Bagnères-de-Luchon

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Parc des Thermes
Adresse
KIOSQUE À MUSIQUE
Ville
31110 Bagnères-de-Luchon
Département
Haute-Garonne
Tarif

Bagnères-de-Luchon

CONCERT LOS BARJACAIRES

Parc des Thermes KIOSQUE À MUSIQUE Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 18:30:00
fin : 2026-08-20 20:00:00

Date(s) :
2026-08-17

Musique traditionnelle occitane.
Venez écouter ce groupe d’amis très attachés à la transmission de leur culture occitane.
L’association Los Barjacaires est au service de la culture occitane. Elle participe à sa sauvegarde et à toute action de sensibilisation et de mise en valeur de sa langue.
Pour ce faire, elle a mission d’enseignement, cours pour adultes, activités éducatives pour les jeunes. Elle organise toutes manifestations culturelles, conférences, veillées, récitals, spectacles, concerts, voyages culturels, etc. propres à favoriser la connaissance de la langue et de la culture occitane et son usage public. Elle compte une centaine de membres et sympathisants pour le moment. Elle est affiliée à L’IEO (Institut d’études occitanes, fédération nationale).   .

Parc des Thermes KIOSQUE À MUSIQUE Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 68 32 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Traditional Occitan music.
Come listen to this group of friends who are deeply committed to passing on their Occitan culture.

L’événement CONCERT LOS BARJACAIRES Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne)