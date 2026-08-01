CONCERT LOS BARJACAIRES Parc des Thermes Bagnères-de-Luchon

Informations pratiques

Bagnères-de-Luchon

CONCERT LOS BARJACAIRES

Parc des Thermes KIOSQUE À MUSIQUE Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 18:30:00

fin : 2026-08-20 20:00:00

Date(s) :

2026-08-17

Musique traditionnelle occitane.

Venez écouter ce groupe d’amis très attachés à la transmission de leur culture occitane.

L’association Los Barjacaires est au service de la culture occitane. Elle participe à sa sauvegarde et à toute action de sensibilisation et de mise en valeur de sa langue.

Pour ce faire, elle a mission d’enseignement, cours pour adultes, activités éducatives pour les jeunes. Elle organise toutes manifestations culturelles, conférences, veillées, récitals, spectacles, concerts, voyages culturels, etc. propres à favoriser la connaissance de la langue et de la culture occitane et son usage public. Elle compte une centaine de membres et sympathisants pour le moment. Elle est affiliée à L’IEO (Institut d’études occitanes, fédération nationale). .

Parc des Thermes KIOSQUE À MUSIQUE Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 68 32

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English :

Traditional Occitan music.

Come listen to this group of friends who are deeply committed to passing on their Occitan culture.

L’événement CONCERT LOS BARJACAIRES Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE