CONCERT LOS BARJACAIRES Parc des Thermes Bagnères-de-Luchon
lundi 17 août 2026 · Parc des Thermes · Bagnères-de-Luchon
Informations pratiques
Bagnères-de-Luchon
CONCERT LOS BARJACAIRES
Parc des Thermes KIOSQUE À MUSIQUE Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 18:30:00
fin : 2026-08-20 20:00:00
Date(s) :
2026-08-17
Musique traditionnelle occitane.
Venez écouter ce groupe d’amis très attachés à la transmission de leur culture occitane.
L’association Los Barjacaires est au service de la culture occitane. Elle participe à sa sauvegarde et à toute action de sensibilisation et de mise en valeur de sa langue.
Pour ce faire, elle a mission d’enseignement, cours pour adultes, activités éducatives pour les jeunes. Elle organise toutes manifestations culturelles, conférences, veillées, récitals, spectacles, concerts, voyages culturels, etc. propres à favoriser la connaissance de la langue et de la culture occitane et son usage public. Elle compte une centaine de membres et sympathisants pour le moment. Elle est affiliée à L’IEO (Institut d’études occitanes, fédération nationale). .
Parc des Thermes KIOSQUE À MUSIQUE Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 68 32
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English :
Traditional Occitan music.
Come listen to this group of friends who are deeply committed to passing on their Occitan culture.
L’événement CONCERT LOS BARJACAIRES Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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