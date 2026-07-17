CINE-ATELIER UN PETIT AIR DE FAMILLE Rue du Baron Lassus Nastier Bagnères-de-Luchon
lundi 17 août 2026 · Rue du Baron Lassus Nastier · Bagnères-de-Luchon
Informations pratiques
Bagnères-de-Luchon
CINE-ATELIER UN PETIT AIR DE FAMILLE
Rue du Baron Lassus Nastier CINÉMA REX Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 16:00:00
fin : 2026-08-17 17:00:00
Date(s) :
2026-08-17
La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de ne pas se disputer ni de faire des caprices ! Et si prendre soin les uns des autres était la plus belle des aventures ? Cinq histoires de famille pour les enfants, leurs parents et leurs grands-parents !
Dès 4 ans 43 min 5 .
Rue du Baron Lassus Nastier CINÉMA REX Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 00 52 cinerexluchon@gmail.com
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English :
Family is nothing but happiness! Well, %E0 as long as you don’t argue or throw tantrums! What if taking care of one another %E9 were the most wonderful adventure of all? Five family stories for kids, their parents, and their grandparents!
L’événement CINE-ATELIER UN PETIT AIR DE FAMILLE Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-07-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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