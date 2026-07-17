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EXPOSITION MARIE-ODILE COLOMBIÉ Parc des Thermes Bagnères-de-Luchon

mardi 18 août 2026 · Parc des Thermes · Bagnères-de-Luchon

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Parc des Thermes
Adresse
MAISON DU CURISTE
Ville
31110 Bagnères-de-Luchon
Département
Haute-Garonne
Tarif

Bagnères-de-Luchon

EXPOSITION MARIE-ODILE COLOMBIÉ

Parc des Thermes MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:30:00
fin : 2026-08-29 12:30:00

Date(s) :
2026-08-18

Photos sculptées.
Je donne vie à des photos ou des affiches en les sculptant. En rendant ainsi mes œuvres tactiles, mes mains deviennent le fil conducteur des émotions perçues par chacun, celles que l’on transmet et celles que l’on
reçoit.   .

Parc des Thermes MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 22 22  maison.du.curiste@mairie-luchon.fr

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English :

Sculpted photos.

L’événement EXPOSITION MARIE-ODILE COLOMBIÉ Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-07-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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