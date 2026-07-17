EXPOSITION MARIE-ODILE COLOMBIÉ Parc des Thermes Bagnères-de-Luchon
mardi 18 août 2026 · Parc des Thermes · Bagnères-de-Luchon
Informations pratiques
Bagnères-de-Luchon
EXPOSITION MARIE-ODILE COLOMBIÉ
Parc des Thermes MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:30:00
fin : 2026-08-29 12:30:00
Date(s) :
2026-08-18
Photos sculptées.
Je donne vie à des photos ou des affiches en les sculptant. En rendant ainsi mes œuvres tactiles, mes mains deviennent le fil conducteur des émotions perçues par chacun, celles que l’on transmet et celles que l’on
reçoit. .
Parc des Thermes MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 22 22 maison.du.curiste@mairie-luchon.fr
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English :
Sculpted photos.
L’événement EXPOSITION MARIE-ODILE COLOMBIÉ Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-07-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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