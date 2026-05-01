Concert Lost Ribin’s L’Escale Landéda
Concert Lost Ribin’s L’Escale Landéda samedi 16 mai 2026.
Landéda
Concert Lost Ribin’s
L’Escale 350 Route de Ar Palud Landéda Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 21:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Lost Ribin’s un groupe de reprises françaises et internationales avec une obsession le groove, l’énergie et l’engagement. Pour composer ce cocktail explosif la voix de Thibault Leroux, la comète du groupe, un mélange de Soul Rock Funk
la guitare ravageuse d’Eric Prigent, la basse inébranlable de Dom Bot, le sax pertinent de Christian Costes et le tout piloté par le tempo furieux du batteur Patrick Plougoulm. .
L’Escale 350 Route de Ar Palud Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 90 11
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English : Concert Lost Ribin’s
L’événement Concert Lost Ribin’s Landéda a été mis à jour le 2026-04-28 par OT PAYS DES ABERS
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