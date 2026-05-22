Concert Louange Celtique église de ANCTOVILLE sur BOSCQ Anctoville-sur-Boscq

Anctoville-sur-Boscq

Concert Louange Celtique

église de ANCTOVILLE sur BOSCQ 1 Impasse de l’Église Anctoville-sur-Boscq Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

.

église de ANCTOVILLE sur BOSCQ 1 Impasse de l’Église Anctoville-sur-Boscq 50400 Manche Normandie +33 6 09 20 19 19 b.blin@laperdriere.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Louange Celtique

L’événement Concert Louange Celtique Anctoville-sur-Boscq a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Granville Terre et Mer