Concert Louis XIV et Marie-Thérèse d’Autriche Mairie salle du conseil Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz

Concert Louis XIV et Marie-Thérèse d’Autriche

Mairie salle du conseil 2 Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 11:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Le Conservatoire Maurice Ravel Pays Basque a l’honneur de vous proposer un projet évènementiel exceptionnel la commémoration du mariage de Louis XIV avec Marie-Thérèse d’Autriche, sur les lieux mêmes de cet événement historique, à Saint-Jean-de-Luz et Ciboure. Ce projet fédérateur rassemble les départements de musique ancienne et de chant de plusieurs conservatoires du réseau (Bordeaux, Pau, Tarbes, Pays Basque) autour d’une ambition commune mettre en valeur le patrimoine culturel unique de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure, en mêlant histoire, musique et pédagogie. Ce projet met à l’honneur la musique baroque française, italienne et espagnole de la deuxième moitié du XVIIe siècle. Au programme petits ensembles instrumentaux, clavecin solo, musique vocale, le matin. Grands motets de Lully, Dumont et Charpentier… .

Mairie salle du conseil 2 Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Louis XIV et Marie-Thérèse d’Autriche

L’événement Concert Louis XIV et Marie-Thérèse d’Autriche Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Pays Basque