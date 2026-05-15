Dégustation exclusive La Griff’ au Pays Basque Saint-Jean-de-Luz
Dégustation exclusive La Griff’ au Pays Basque Saint-Jean-de-Luz samedi 27 juin 2026.
Saint-Jean-de-Luz
Dégustation exclusive La Griff’ au Pays Basque
Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27 21:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Le Champagne Serge Rafflin a plaisir de vous inviter à une dégustation gratuite de nos champagnes.
Elle se tiendra au Pays Basque le 27 juin 2026, à Saint-Jean-De-Luz (le lieu précis vous sera reconfirmé prochainement).
Nous serions ravis de vous retrouver à cette occasion pour partager un moment chaleureux et convivial autour de notre gamme La Griff’ (Premier Cru et faible dosage).
Cette dégustation sera accompagnée d’accords mets/champagnes, afin de sublimer chaque cuvée.
À l’issue de la dégustation, vous aurez également la possibilité d’acheter nos bouteilles directement sur place.
Comment participer à la dégustation ?
Merci de s’inscrire sur le lien
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR9LwyX1gqQEB8YJ9ZKYotbOFRC74RvbAFmSzekp-fh_tr4A/viewform .
Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Dégustation exclusive La Griff’ au Pays Basque
L’événement Dégustation exclusive La Griff’ au Pays Basque Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Pays Basque
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