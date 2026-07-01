Concert Luc en solo The Dad & Son Cabourg

Informations pratiques

Cabourg

Concert Luc en solo

The Dad & Son 2 Avenue de la République Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18 22:00:00

Date(s) :

2026-07-18

The Dad & Son accueille l’artiste Luc en Solo à l’occasion d’un concert live ! Avec un répertoire éclectique mêlant les incontournables des années 80, des classiques rock et bien d’autres titres, cette soirée promet de faire revivre de nombreux souvenirs et de séduire toutes les générations.

The Dad & Son accueille l’artiste Luc en Solo à l’occasion d’un concert live ! Avec un répertoire éclectique mêlant les incontournables des années 80, des classiques rock et bien d’autres titres, cette soirée promet de faire revivre de nombreux souvenirs et de séduire toutes les générations. .

The Dad & Son 2 Avenue de la République Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 9 83 42 41 40

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English : Concert Luc en solo

The Dad & Son is hosting the artist Luc en Solo for a live concert! With an eclectic set list blending 80s hits, rock classics and many other tracks, this evening promises to bring back plenty of memories and appeal to all generations.

L’événement Concert Luc en solo Cabourg a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Cabourg