Concert : lumières millénaires, Église Saint-Martin, Canteleu
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Martin · Canteleu
Informations pratiques
Concert : lumières millénaires Samedi 19 septembre, 15h00 Église Saint-Martin Seine-Maritime
Durée 1h, 100 pers. max.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
LUMIÈRES MILLÉNAIRES
La Maison illuminée & Oswald Sallaberger vous embarquent musicalement à voyager à travers mille années de créations musicales… en 1 heure!
Vous entendrez * les grands, Bach, Mozart, Haydn, de la musique intemporelle, choral, méditation, prières et des chants de troubadours et un peu de swingue: autour de la soliste lyrique ALBANE CARRÈRE
voix alto accompagnée du quatuor à cordes avec une harpe.
Le PROGRAMME :
J. S. BACH Air
W. A. MOZART la toute petite musique de nuit (création normande) K. 648. Extraits
J. HAYDN Sailor’s song.
F. SCHUBERT Du bist die Ruh
Choral grégorien Veni créator
E. WOLF FERRARI 2 chants: Preghiera, Vado
Ch. GOUNOD VISION DE JEANNE D’ARC
P. MASCAGNI ave maria
E. SATIE Gnossienne
G. GERSHVIN Summertime
Ch. CHAPLIN Smile
DEUX CHANTS TROUBADOURS :
* quant li rossignol joli
* Sur le pont d’Avignon
LES ARTISTES
Soliste
Albane Carrère voix alto
Quatuor à cordes & harpe.
Anne Raffard harpe
Cécile Tref violon
Mathilde Ricque alto
Thibault Leroy violoncelle
Oswald Sallaberger direction artistique, transcriptions & violon
Église Saint-Martin 3 place du Général Leclerc, 76380 Canteleu Canteleu 76380 Seine-Maritime Normandie 02 35 36 95 80 https://ecfm.ville-canteleu.fr/ L’église Saint-Martin a traversé les siècles. Construite au XVIe siècle est modifiée au XVIIIe siècle puis au XIXe siècle. La nef et le clocher sont inscrits au titre des monuments historiques par arrêté du 23 juin 1933.
L’édifice subit un incendie en 1971. La toiture est reconstruite à l’identique et les vitraux sont restaurés en 1992.
L’église possède aujourd’hui un porche gothique flamboyant et des portes d’époque Renaissance. Les vitraux sont pour la plupart datés du XIXe siècle.
Pour lui rendre hommage, Oswald Sallaberger et La Maison Illuinée propose le programme « Millénaire ».
Le programme :
J. S. BACH Air
W. A. MOZART la toute petite musique de nuit (création normande) K. 648. Extraits
J. HAYDN Sailor’s song.
F. SCHUBERT Du bist die Ruh
Choral grégorien Veni créator
E. WOLF FERRARI 2 chants: Preghiera, Vado
Ch. GOUNOD VISION DE JEANNE D’ARC
P. MASCAGNI ave maria
E. SATIE Gnossienne
G. GERSHVIN Summertime
Ch. CHAPLIN Smile
Et deux chants Troubadours.
LES ARTISTES
Soliste
Albane Carrère voix alto
Quatuor à cordes & harpe.
Anne Raffard harpe
Cécile Tref violon
Mathilde Ricque alto
Thibault Leroy violoncelle
Oswald Sallaberger direction artistique, transcriptions & violon Transports en commun et présence de parkings à proximité.
LUMIÈRES MILLÉNAIRES
©DR
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