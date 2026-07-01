Concert : lumières millénaires, Église Saint-Martin, Canteleu

Informations pratiques

Concert : lumières millénaires Samedi 19 septembre, 15h00 Église Saint-Martin Seine-Maritime

Durée 1h, 100 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

LUMIÈRES MILLÉNAIRES

La Maison illuminée & Oswald Sallaberger vous embarquent musicalement à voyager à travers mille années de créations musicales… en 1 heure!

Vous entendrez * les grands, Bach, Mozart, Haydn, de la musique intemporelle, choral, méditation, prières et des chants de troubadours et un peu de swingue: autour de la soliste lyrique ALBANE CARRÈRE

voix alto accompagnée du quatuor à cordes avec une harpe.

Le PROGRAMME :

J. S. BACH Air

W. A. MOZART la toute petite musique de nuit (création normande) K. 648. Extraits

J. HAYDN Sailor’s song.

F. SCHUBERT Du bist die Ruh

Choral grégorien Veni créator

E. WOLF FERRARI 2 chants: Preghiera, Vado

Ch. GOUNOD VISION DE JEANNE D’ARC

P. MASCAGNI ave maria

E. SATIE Gnossienne

G. GERSHVIN Summertime

Ch. CHAPLIN Smile

DEUX CHANTS TROUBADOURS :

* quant li rossignol joli

* Sur le pont d’Avignon

LES ARTISTES

Soliste

Albane Carrère voix alto

Quatuor à cordes & harpe.

Anne Raffard harpe

Cécile Tref violon

Mathilde Ricque alto

Thibault Leroy violoncelle

Oswald Sallaberger direction artistique, transcriptions & violon

Église Saint-Martin 3 place du Général Leclerc, 76380 Canteleu Canteleu 76380 Seine-Maritime Normandie 02 35 36 95 80 https://ecfm.ville-canteleu.fr/ L’église Saint-Martin a traversé les siècles. Construite au XVIe siècle est modifiée au XVIIIe siècle puis au XIXe siècle. La nef et le clocher sont inscrits au titre des monuments historiques par arrêté du 23 juin 1933.

L’édifice subit un incendie en 1971. La toiture est reconstruite à l’identique et les vitraux sont restaurés en 1992.

L’église possède aujourd’hui un porche gothique flamboyant et des portes d’époque Renaissance. Les vitraux sont pour la plupart datés du XIXe siècle.

Pour lui rendre hommage, Oswald Sallaberger et La Maison Illuinée propose le programme « Millénaire ».

Le programme :

J. S. BACH Air

W. A. MOZART la toute petite musique de nuit (création normande) K. 648. Extraits

J. HAYDN Sailor’s song.

F. SCHUBERT Du bist die Ruh

Choral grégorien Veni créator

E. WOLF FERRARI 2 chants: Preghiera, Vado

Ch. GOUNOD VISION DE JEANNE D’ARC

P. MASCAGNI ave maria

E. SATIE Gnossienne

G. GERSHVIN Summertime

Ch. CHAPLIN Smile

Et deux chants Troubadours.

LES ARTISTES

Soliste

Albane Carrère voix alto

Quatuor à cordes & harpe.

Anne Raffard harpe

Cécile Tref violon

Mathilde Ricque alto

Thibault Leroy violoncelle

Oswald Sallaberger direction artistique, transcriptions & violon Transports en commun et présence de parkings à proximité.

LUMIÈRES MILLÉNAIRES

©DR