Exposition : Canteleu en cartes postales, Espace Culturel François Mitterrand, Canteleu

Exposition : Canteleu en cartes postales 18 et 19 septembre Espace Culturel François Mitterrand Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T16:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Venez découvrir le Canteleu d’autrefois à travers une sélection de cartes postales anciennes.

Rues, paysages, scènes de vie… autant d’images qui racontent l’histoire de la Ville et son évolution au fil du temps.

Visible aux heures d’ouverture de la Médiathèque du 15 au 26 septembre 2026

Espace Culturel François Mitterrand Parc Georges Pierre, 76380 Canteleu, France Canteleu 76380 Seine-Maritime Normandie 0235369580 https://ecfm.ville-canteleu.fr Situé en cœur de ville, l’Espace Culturel François Mitterrand réunit dans un unique lieu et sur trois niveaux une médiathèque, une salle de spectacles de 170 à 300 places, un cinéma, un forum d’expositions et des espaces d’ateliers de pratiques artistiques. Concerts, danse, théâtre, humour, jeune public, heures du conte, expositions et séances de cinéma, l’ECFM propose une trentaine de rendez-vous dans l’année. Lieu de découvertes, de rencontre et d’échanges qui participe à la qualité de la vie culturelle de la ville de Canteleu. En bus : Ligne T3, arrêt Jean Jaurès. En voiture : Parking Hôtel de Ville.

Venez découvrir le Canteleu d’autrefois à travers une sélection de cartes postales anciennes.

© Médiathèque de Canteleu