Canteleu

Émile Zola la photographie Exposition

18 Quai Gustave Flaubert Canteleu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-02 14:00:00

fin : 2026-09-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-02 2026-09-01

Dernier vestige de la propriété de Gustave Flaubert, le Pavillon Flaubert Croisset-Canteleu conserve la mémoire de l’écrivain et de son œuvre. C’est ici, face à la Seine, qu’il a rédigé une grande partie de ses textes.

Sa réouverture offre au public un accès privilégié à ce patrimoine littéraire et dans un espace de verdure, le long de l’itinéraire La Seine à Vélo 510 km d’itinéraire entre Paris et la mer !

Zola photographe une exposition de photographie au cœur du jardin

En écho à cette réouverture, l’exposition de plein air Zola photographe propose de découvrir une pratique encore peu connue de Émile Zola. En association avec la Médiathèque du patrimoine et de la photographie (MPP), une sélection d’une vingtaine de tirages, issus de ses négatifs originaux est présentée. Ouvert à tous les publics, avec des contenus accessibles et une scénographie éco-responsable.

Mai, juin, septembre ouverture samedi et dimanche de 14h à 18h

Juillet, août ouverture mercredi à dimanche de 14h à 18h

Crédits photo La Garde rapprochée, Médan (Yvelines), d’après un négatif noir et blanc gélatino-argentique sur plaque de verre positivé, 6,5 x 9 cm, 1894-1902, Médiathèque du patrimoine et de la photographie (01K001007) © Ministère de la Culture, MPP, diff. GrandPalaisRmn Photo. .

18 Quai Gustave Flaubert Canteleu 76380 Seine-Maritime Normandie

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L’événement Émile Zola la photographie Exposition Canteleu a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Rouen tourisme