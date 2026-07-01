Exposition : Zola photographe, Pavillon Flaubert, Canteleu

Informations pratiques

Exposition : Zola photographe 19 et 20 septembre Pavillon Flaubert Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En août 1888, à Royan où il passe des vacances, Émile Zola s’initie à la photographie à laquelle il ne s’adonnera réellement que de 1894 à 1902, date de sa mort. Elle cesse vite d’être un simple « violon d’Ingres » pour devenir une occupation exigeante, à laquelle il consacre beaucoup de temps. Fils d’ingénieur, il manifeste une grande appétence technologique, s’équipe de plusieurs appareils de prise de vue et installe, dans ses diverses résidences, des laboratoires pour le développement et le tirage. Il conçoit et fait réaliser un déclencheur pneumatique qui lui permet de se portraiturer lui-même, seul ou en groupe.

Pavillon Flaubert 18 Quai Gustave Flaubert, 76380 Canteleu, France Canteleu 76380 Seine-Maritime Normandie 0276303985 https://www.ville-canteleu.fr/decouvrir/patrimoine/gustave-flaubert De la propriété de Flaubert, il ne reste plus que le pavillon. Le manoir a été détruit un an après sa mort pour laisser place à une distillerie. Puis, la papeterie Aubry fut installée au même endroit. Toutefois, le célèbre gueuloir où Flaubert criait sa prose pour tester son texte nous est parvenu. Le Pavillon Flaubert est devenu un musée que l’on peut visiter. Il renferme quelques vestiges du passé du grand écrivain.

En août 1888, à Royan où il passe des vacances, Émile Zola s’initie à la photographie à laquelle il ne s’adonnera réellement que de 1894 à 1902, date de sa mort. Elle cesse vite d’être un simple « »…

L’Enfant, le lion et les poupées : portrait de Jacques Zola (détail), Médiathèque du patrimoine et de la photographie ©Ministère de la Culture, MPP, Grand Palais RMN Photo