CONCERT LYRIC-OPÉRETTE Lamalou-les-Bains
samedi 15 août 2026 · Lamalou-les-Bains
Informations pratiques
Lamalou-les-Bains
CONCERT LYRIC-OPÉRETTE
4 Chem. Plos de Rhedes Lamalou-les-Bains Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Samedi 15 août à la guinguette Méli Mélo à 20h
Concert Lyric-Opérette
Info et réservation 07 67 69 11 09 ou melimelo-lamalou.com
Samedi 15 août à la guinguette Méli Mélo à 20h
Concert Lyric-Opérette
Info et réservation 07 67 69 11 09 ou melimelo-lamalou.com .
4 Chem. Plos de Rhedes Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 7 67 69 11 09
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English : CONCERT LYRIC-OPÉRETTE
Saturday, August 15, at the Méli Mélo open-air café at 8 p.m.
Lyric-Operetta Concert
Information and reservations: 07 67 69 11 09 or melimelo-lamalou.com
L’événement CONCERT LYRIC-OPÉRETTE Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-07 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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