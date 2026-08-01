UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lamalou-les-Bains

CONCERT LYRIC-OPÉRETTE Lamalou-les-Bains

samedi 15 août 2026 · Lamalou-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Adresse
4 Chem. Plos de Rhedes
Ville
34240 Lamalou-les-Bains
Département
Hérault
Tarif

Lamalou-les-Bains

CONCERT LYRIC-OPÉRETTE

4 Chem. Plos de Rhedes Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Samedi 15 août à la guinguette Méli Mélo à 20h
Concert Lyric-Opérette
Info et réservation 07 67 69 11 09 ou melimelo-lamalou.com
Samedi 15 août à la guinguette Méli Mélo à 20h
Concert Lyric-Opérette
Info et réservation 07 67 69 11 09 ou melimelo-lamalou.com   .

4 Chem. Plos de Rhedes Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 7 67 69 11 09 

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English : CONCERT LYRIC-OPÉRETTE

Saturday, August 15, at the Méli Mélo open-air café at 8 p.m.
Lyric-Operetta Concert
Information and reservations: 07 67 69 11 09 or melimelo-lamalou.com

L’événement CONCERT LYRIC-OPÉRETTE Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-07 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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