Lavercantière

Concert lyrique à Ladorée

2 route de Cahors Lavercantière Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 17:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Fanny Bille soprano et Julian Cousteil au piano vous proposent u concert de musique classique, piano-voix, autour des mélodies françaises de Gabriel Fauré.

Fanny Bille soprano et Julian Cousteil au piano vous proposent u concert de musique classique, piano-voix, autour des mélodies françaises de Gabriel Fauré.

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2 route de Cahors Lavercantière 46340 Lot Occitanie +33 6 79 75 36 33

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English :

Fanny Bille, soprano, and Julian Cousteil, piano, offer a concert of classical music, piano-voice, based on Gabriel Fauré’s French melodies.

L’événement Concert lyrique à Ladorée Lavercantière a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Gourdon