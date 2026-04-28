Concert lyrique à Ladorée Lavercantière
Concert lyrique à Ladorée Lavercantière samedi 6 juin 2026.
Lavercantière
Concert lyrique à Ladorée
2 route de Cahors Lavercantière Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 17:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Fanny Bille soprano et Julian Cousteil au piano vous proposent u concert de musique classique, piano-voix, autour des mélodies françaises de Gabriel Fauré.
Fanny Bille soprano et Julian Cousteil au piano vous proposent u concert de musique classique, piano-voix, autour des mélodies françaises de Gabriel Fauré.
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2 route de Cahors Lavercantière 46340 Lot Occitanie +33 6 79 75 36 33
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English :
Fanny Bille, soprano, and Julian Cousteil, piano, offer a concert of classical music, piano-voice, based on Gabriel Fauré’s French melodies.
L’événement Concert lyrique à Ladorée Lavercantière a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Gourdon