Concert piano poésie à Ladorée Ladorée Lavercantière

Lavercantière

Concert piano poésie à Ladorée

Ladorée 2 route de Cahors Lavercantière Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 17:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Le concert Adagio Poetico mêle poésie et piano, avec Mireille Guigou au piano et Alain Catonné aux textes.

Le concert Adagio Poetico mêle poésie et piano, avec Mireille Guigou au piano et Alain Catonné aux textes.

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Ladorée 2 route de Cahors Lavercantière 46340 Lot Occitanie +33 6 79 75 36 33

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English :

The Adagio Poetico concert blends poetry and piano, with Mireille Guigou on piano and Alain Catonné on lyrics.

L’événement Concert piano poésie à Ladorée Lavercantière a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Gourdon