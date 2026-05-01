Concert lyrique Place de l’église Champcevrais

Champcevrais

Concert lyrique

Place de l’église Eglise Champcevrais Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 18:30:00

fin : 2026-05-24 22:00:00

Date(s) :

2026-05-24

L’église de Champcevrais accueille son concert lyrique de printemps.

Nicolas MARIE, enfant de l’Yonne et ténor à l’opéra de Paris et Julia SELGE, mezzo-soprano vous feront voyager au travers des œuvres de Händel, Vivaldi, Schumann, Bartholdy, Hahn, Saint Saëns et Donizetti , accompagnés au piano par Gaëlle FERRAND.

Cet événement, placé sous le signe de la convivialité et la bonne humeur, est ouvert aussi bien aux mélomanes qu’aux amateurs occasionnels.

Les artistes se feront un plaisir d’échanger avec le public suite au concert. .

Place de l’église Eglise Champcevrais 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 93 31 champcevrais89@orange.fr

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English : Concert lyrique

L’événement Concert lyrique Champcevrais a été mis à jour le 2026-04-29 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !