Concert lyrique Place de l’église Champcevrais
Concert lyrique Place de l’église Champcevrais dimanche 24 mai 2026.
Champcevrais
Concert lyrique
Place de l’église Eglise Champcevrais Yonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 18:30:00
fin : 2026-05-24 22:00:00
Date(s) :
2026-05-24
L’église de Champcevrais accueille son concert lyrique de printemps.
Nicolas MARIE, enfant de l’Yonne et ténor à l’opéra de Paris et Julia SELGE, mezzo-soprano vous feront voyager au travers des œuvres de Händel, Vivaldi, Schumann, Bartholdy, Hahn, Saint Saëns et Donizetti , accompagnés au piano par Gaëlle FERRAND.
Cet événement, placé sous le signe de la convivialité et la bonne humeur, est ouvert aussi bien aux mélomanes qu’aux amateurs occasionnels.
Les artistes se feront un plaisir d’échanger avec le public suite au concert. .
Place de l’église Eglise Champcevrais 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 93 31 champcevrais89@orange.fr
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English : Concert lyrique
L’événement Concert lyrique Champcevrais a été mis à jour le 2026-04-29 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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