Dampierre-sous-Bouhy

Concert lyrique

Eglise de Dampierre-sous-Bouhy Dampierre-sous-Bouhy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 19:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Concert lyrique à l’église, Philippe Desandre, basse et Yves Meierhans, piano.

Mélodies et Airs d’opéras du XVIIIe au XXe siècles. Bach, Mozart, Verdi, Puccini, Saint Saens. .

Eglise de Dampierre-sous-Bouhy Dampierre-sous-Bouhy 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté mairie.dampierre@wanadoo.fr

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English : Concert lyrique

L’événement Concert lyrique Dampierre-sous-Bouhy a été mis à jour le 2026-04-30 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !