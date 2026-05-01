Concert lyrique Dampierre-sous-Bouhy
Concert lyrique Dampierre-sous-Bouhy samedi 16 mai 2026.
Dampierre-sous-Bouhy
Concert lyrique
Eglise de Dampierre-sous-Bouhy Dampierre-sous-Bouhy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 19:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Concert lyrique à l’église, Philippe Desandre, basse et Yves Meierhans, piano.
Mélodies et Airs d’opéras du XVIIIe au XXe siècles. Bach, Mozart, Verdi, Puccini, Saint Saens. .
Eglise de Dampierre-sous-Bouhy Dampierre-sous-Bouhy 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté mairie.dampierre@wanadoo.fr
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English : Concert lyrique
L’événement Concert lyrique Dampierre-sous-Bouhy a été mis à jour le 2026-04-30 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !