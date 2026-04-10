Dampierre-sous-Bouhy

Festival des Nuits des Forêts

L’Instant forêt Dampierre-sous-Bouhy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-20 20:30:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-20

Et si la forêt vous parlait… mais que vous aviez oublié comment écouter ?

A l’occasion du festival national des Nuits des Forêts, nous vous invitons à vivre une expérience simple explorer votre capacité d’écoute. Pas dans une salle, pas dans un cadre théorique. Mais en immersion forestière.

La soirée se déroulera en plusieurs temps. Tout d’abord, une marche silencieuse, sans parler, simplement écouter. Puis une découverte de la forêt, pour comprendre son équilibre et l’observer autrement. Enfin, des expériences sensorielles orientées sur l’écoute du silence, de la forêt, des autres et peut-être de soi-même…

Ce type d’expérience ne donne pas de réponses toutes faites. Mais elle produit des effets immédiats, tels que l’apaisement, la prise de recul et surtout… une reconnexion à soi-même. Cette expérience s’adresse à celles et ceux qui se sentent saturés, qui ont besoin de ralentir, qui veulent retrouver de la clarté, qui sentent que leur écoute s’est altérée.

Le groupe est limité à 12 participants. Réservez votre place dès maintenant ! Inscription obligatoire en remplissant le formulaire d’inscription que vous trouverez en cliquant sur le lien d’accès suivant https://linstantforet.fr/?p=369. Nous vous confirmerons par mail la validation de votre inscription et vous indiquerons précisément le lieu de notre rendez-vous. .

L’Instant forêt Dampierre-sous-Bouhy 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Festival des Nuits des Forêts

L’événement Festival des Nuits des Forêts Dampierre-sous-Bouhy a été mis à jour le 2026-04-10 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)