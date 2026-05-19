Dampierre-sous-Bouhy

Randonnée Pédestre avec les ânes

Le Rognon Dampierre-sous-Bouhy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 09:00:00

fin : 2026-06-21 12:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Rendez vous à 09 h (n° 15, Le Rognon Dampierre-sous-Bouhy. 8-10 km) pour départ 09h 30. Café de bienvenue. Retour au rognon vers 12h. Apéritif offert sur place. Pique nique tiré du sac sur place pour ceux qui le désirent. Réservation souhaitée. Annulation de la randonnée en cas de mauvaise météo. .

Le Rognon Dampierre-sous-Bouhy 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 84 52 81 pierreolivier.dufit@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée Pédestre avec les ânes

L’événement Randonnée Pédestre avec les ânes Dampierre-sous-Bouhy a été mis à jour le 2026-05-19 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !