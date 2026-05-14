Rechargez votre cerveau en forêt l’atelier qui régénère votre attention L’Instant forêt Dampierre-sous-Bouhy

Dampierre-sous-Bouhy

Rechargez votre cerveau en forêt l’atelier qui régénère votre attention

L’Instant forêt 4 Lieu-dit le moulin Berger Dampierre-sous-Bouhy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 14:00:00

fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-04 2026-09-12 2026-10-10

L’INSTANT Récupération cognitive

Rechargez votre cerveau en forêt l’atelier qui régénère votre attention

Votre quotidien est saturé d’informations ? Le stress cognitif s’accumule et la fatigue mentale devient réelle.

Découvrez notre atelier en immersion forestière de 3 heures pour comprendre les bienfaits de la nature sur la santé cognitive, vivre des expériences sensorielles et cognitives de récupération mentale et vous enrichir de partages authentiques dans un cadre sécurisé.

COMPRENDRE EXPERIMENTER PARTAGER

Pourquoi la forêt agit sur notre cerveau attention restaurée, stress réduit, créativité et mémoire améliorées

Comment la forêt offre une récupération mentale expériences et échanges dans une forêt naturelle privée située au coeur de la Puisaye

L’atelier accueille 6 participants au maximum. Uniquement sur réservation.

Réservez votre place dès maintenant et boostez votre cerveau dans un cadre unique ! .

L’Instant forêt 4 Lieu-dit le moulin Berger Dampierre-sous-Bouhy 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Rechargez votre cerveau en forêt l’atelier qui régénère votre attention

L’événement Rechargez votre cerveau en forêt l’atelier qui régénère votre attention Dampierre-sous-Bouhy a été mis à jour le 2026-05-14 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)