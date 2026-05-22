Dampierre-sous-Bouhy

Fête de la Saint-Pierre

Etang d’Angelier Dampierre-sous-Bouhy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-02

Traditionnelle Fête de la Saint Pierre le premier week end d’Août, à l’étang d’Angelier à Dampierre sous Bouhy.

Programme le 2 août un feu d’artifice, tiré à 23h, et le 3 août une brocante (gratuite) et animations diverses. Sur les 2 jours buvette et restauration sur place. .

Etang d’Angelier Dampierre-sous-Bouhy 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté mairie.dampierre@wanadoo.fr

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English : Fête de la Saint-Pierre

L’événement Fête de la Saint-Pierre Dampierre-sous-Bouhy a été mis à jour le 2026-05-22 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !