Fête de la Saint-Pierre Dampierre-sous-Bouhy
Fête de la Saint-Pierre Dampierre-sous-Bouhy dimanche 2 août 2026.
Dampierre-sous-Bouhy
Fête de la Saint-Pierre
Etang d’Angelier Dampierre-sous-Bouhy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-02
Traditionnelle Fête de la Saint Pierre le premier week end d’Août, à l’étang d’Angelier à Dampierre sous Bouhy.
Programme le 2 août un feu d’artifice, tiré à 23h, et le 3 août une brocante (gratuite) et animations diverses. Sur les 2 jours buvette et restauration sur place. .
Etang d’Angelier Dampierre-sous-Bouhy 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté mairie.dampierre@wanadoo.fr
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English : Fête de la Saint-Pierre
L’événement Fête de la Saint-Pierre Dampierre-sous-Bouhy a été mis à jour le 2026-05-22 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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