Marché des producteurs et artisans locaux Place de l’église Dampierre-sous-Bouhy

Dampierre-sous-Bouhy

Marché des producteurs et artisans locaux

Place de l’église Place de l’Église Dampierre-sous-Bouhy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 17:00:00

fin : 2026-10-30 20:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Marché des producteurs et artisans locaux à Dampierre-sous-Bouhy. À partir du 26 juin, tous les vendredis de 17h à 20h, la place de l’église accueille des producteurs et créateurs du territoire pour vous proposer des produits frais, de saison et de qualité, ainsi que des réalisations artisanales uniques.

C’est l’occasion de privilégier les circuits courts, de rencontrer les femmes et les hommes qui font vivre notre région et de partager un moment convivial au cœur du village. .

Place de l’église Place de l’Église Dampierre-sous-Bouhy 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté mairie.dampierre@wanadoo.fr

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English : Marché des producteurs et artisans locaux

L’événement Marché des producteurs et artisans locaux Dampierre-sous-Bouhy a été mis à jour le 2026-06-13 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !