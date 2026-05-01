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Concert lyrique Le Petit-Pressigny

Concert lyrique Le Petit-Pressigny

Concert lyrique Le Petit-Pressigny samedi 25 juillet 2026.

Ville : 37350 Le Petit-Pressigny

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 12 Tarif de base plein tarif

Le Petit-Pressigny

Concert lyrique

Le Petit-Pressigny Indre-et-Loire

Tarif : – – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 17:00:00
fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Concert lyrique  Piano Voix  avec deux chanteurs professionnels britanniques accompagnés de leur pianiste .
Le programme est varié et inclut des classiques de l’opéra du XVIIIème au XXème siècle.
Concert lyrique  Piano Voix  avec deux chanteurs professionnels britanniques accompagnés de leur pianiste .
Le programme est varié et inclut des classiques de l’opéra du XVIIIème au XXème siècle.   .

Le Petit-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 66 59 71 88  asso.cepp@orange.fr

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English :

Piano Voix opera concert with two professional British singers accompanied by their pianist.
The program is varied and includes opera classics from the 18th to the 20th century.

L’événement Concert lyrique Le Petit-Pressigny a été mis à jour le 2026-05-01 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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