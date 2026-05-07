PhotObjectif Le Petit-Pressigny
PhotObjectif Le Petit-Pressigny dimanche 16 août 2026.
Le Petit-Pressigny
PhotObjectif
2 Route des Silex Le Petit-Pressigny Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Exposition d’artistes photographes, cinq artistes, cinq univers.
Photographies animalières, atelier jeune public…
Ce rendez-vous permet de découvrir à quel point la photographie peut être éclectique.
Au programme:
Cinq artistes, cinq univers, exposition d’artistes photographes
Vieilles branches : Par un travail de photographie et de collage/assemblage, Tiphaine Populu de la Forge ferai dialoguer 18 vieux arbres avec les 18 plans anciens du cadastre du Petit-Pressigny.
* Atelier jeune public autour des arbres.
* Oiseaux en vol : exposition en extérieur des photos grand format.
* Un petit salon de livre photos.
* Café éphémère et bar
* Exposition Hors les murs : 3 galeries des communes du Grand Pressigny (Espace 11), d’Yzeure-sur-Creuse (Yzeure Créatif) et de Preuilly-sur-Claise (Galerie Kokan) proposeront également des expositions de photographes. .
2 Route des Silex Le Petit-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 31 62 61 55 r.van.aart@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Artist-photographer exhibition, five artists, five worlds.
Wildlife photography, children?s workshop…
L’événement PhotObjectif Le Petit-Pressigny a été mis à jour le 2026-05-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
À voir aussi à Le Petit-Pressigny (Indre-et-Loire)
- Les artistes du Petit-Pressigny invitent…. Le Grand-Pressigny 20 juin 2026
- Les artistes du Petit Pressigny invitent… Le Petit-Pressigny 20 juin 2026
- Concert classique Les chanteurs de Chevarnay Le Petit-Pressigny 21 juin 2026
- Concert lyrique Le Petit-Pressigny 25 juillet 2026