Le Petit-Pressigny

PhotObjectif

2 Route des Silex Le Petit-Pressigny Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 10:00:00

fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Exposition d’artistes photographes, cinq artistes, cinq univers.

Photographies animalières, atelier jeune public…

Ce rendez-vous permet de découvrir à quel point la photographie peut être éclectique.

Au programme:

Cinq artistes, cinq univers, exposition d’artistes photographes

Vieilles branches : Par un travail de photographie et de collage/assemblage, Tiphaine Populu de la Forge ferai dialoguer 18 vieux arbres avec les 18 plans anciens du cadastre du Petit-Pressigny.

* Atelier jeune public autour des arbres.

* Oiseaux en vol : exposition en extérieur des photos grand format.

* Un petit salon de livre photos.

* Café éphémère et bar

* Exposition Hors les murs : 3 galeries des communes du Grand Pressigny (Espace 11), d’Yzeure-sur-Creuse (Yzeure Créatif) et de Preuilly-sur-Claise (Galerie Kokan) proposeront également des expositions de photographes. .

2 Route des Silex Le Petit-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 31 62 61 55 r.van.aart@wanadoo.fr

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English :

Artist-photographer exhibition, five artists, five worlds.

Wildlife photography, children?s workshop…

L’événement PhotObjectif Le Petit-Pressigny a été mis à jour le 2026-05-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire