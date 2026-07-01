Concert lyrique Salve Regina par Katherine Arriola et Fabien Prou Eglise Saint-Pierre Pont-du-Casse

Informations pratiques

Pont-du-Casse

Concert lyrique Salve Regina par Katherine Arriola et Fabien Prou

Eglise Saint-Pierre 1 Route de Mérens Pont-du-Casse Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 16:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Nous avons le plaisir de vous inviter au concert lyrique Salve Regina , interprété par la soprano Katherine Arriola et le pianiste Fabien Prou, organisé par l’Association heliotrOPÉRA.

Nous avons le plaisir de vous inviter au concert lyrique Salve Regina , interprété par la soprano Katherine Arriola et le pianiste Fabien Prou, organisé par l’Association heliotrOPÉRA.

Le programme propose un voyage musical autour de la musique sacrée, avec notamment le Salve Regina de Pergolesi, des extraits du Stabat Mater du même compositeur, ainsi que des airs et mélodies de Vivaldi, Händel, Schubert, Nin et Reger.

Les traductions françaises des textes seront projetées pendant le concert afin de permettre à chacun de suivre et de profiter pleinement des œuvres.

Que vous soyez habitué des concerts ou simplement curieux de découvrir la musique classique, nous serons très heureux de vous accueillir pour partager ce moment musical. .

Eglise Saint-Pierre 1 Route de Mérens Pont-du-Casse 47480 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 46 70 79 kat@katherinearriola.com

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English : Concert lyrique Salve Regina par Katherine Arriola et Fabien Prou

We are pleased to invite you to the opera concert %AB Salve Regina %BB, performed by soprano Katherine Arriola and pianist Fabien Prou, organized by the heliotrOP%C9RA Association.

L’événement Concert lyrique Salve Regina par Katherine Arriola et Fabien Prou Pont-du-Casse a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Destination Agen