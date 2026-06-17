Fête Nationale du 14 juillet Place du centre culturel Pont-du-Casse

Pont-du-Casse

Fête Nationale du 14 juillet

Place du centre culturel Hall esplanade du centre culturel Pont-du-Casse Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 13:30:00

fin : 2026-07-11 02:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Le 11 juillet 2026, Pont-du-Casse fête le 14 Juillet avec concours de pétanque dès 13h30, apéritif offert à 19h, repas sur réservation à 20h, animations musicales avec DJPOK et l’Orchestre Florence Olivier, avant un feu d’artifice à 22h30. Une soirée festive pour tous !

Samedi 11 Juillet 2026 sur l’esplanade du centre culturel de Pont du Casse, organisation d’une fête pour la célébration du 14 Juillet.

A 13h30 concours de pétanque en doublette, 19h00 apéritif offert par le Comité des Fêtes, 20h00 repas (Melon/jambon, moules frites, salade de fruits, vin et café compris réservation 06 21 70 52 17) pour 18€, enfants de moins de 8ans 8€. Animation musicale par DJPOK sur l’esplanade et l’Orchestre Florence Olivier dans la salle des fêtes. A 22h30 feu d’artifice. .

Place du centre culturel Hall esplanade du centre culturel Pont-du-Casse 47480 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 54 17 87 david.tortul@ville-pontducasse.fr

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English : Fête Nationale du 14 juillet

On July 11, 2026, Pont-du-Casse will celebrate Bastille Day with a pétanque tournament starting at 1:30 p.m., a complimentary aperitif at 7:00 p.m., a dinner (reservations required) at 8:00 p.m., musical entertainment featuring DJPOK and the Florence Olivier Orchestra, followed by a fireworks display at 10:30 p.m. A festive evening for everyone!

L’événement Fête Nationale du 14 juillet Pont-du-Casse a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Destination Agen