Mons

CONCERT M. ROTH & B. LIBERA SAISON MUSICALE SINFONIETTA BARDOU

Hameau de Bardou Mons Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Le Duo Sciolto, composé de Martina Roth (flûte) et Bärbel Libera (guitare), se produit à Bardou. Une douce complicité instrumentale pour un répertoire allant de John Dowland à Jacques Ibert dans un décor authentique. Sur réservation.

La tradition musicale se perpétue au grand air avec l’accueil du Duo Sciolto par la Sinfonietta Bardou. Martina Roth à la flûte traversière et Bärbel Libera à la guitare s’unissent pour proposer un voyage sonore tout en délicatesse. Les harmonies de leurs instruments résonneront au cœur des vieilles pierres de ce hameau pittoresque, offrant une expérience poétique unique. Le répertoire met à l’honneur des compositions de différentes époques à travers les œuvres de John Dowland, Mauro Giuliani et Jacques Ibert. Un concert bucolique et raffiné sous le ciel d’été. Réservation par SMS obligatoire. .

Hameau de Bardou Mons 34390 Hérault Occitanie +33 6 83 13 87 14

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English :

The Duo Sciolto, featuring Martina Roth (flute) and Bärbel Libera (guitar), will perform at Bardou. A gentle, harmonious instrumental collaboration featuring a repertoire ranging from John Dowland to Jacques Ibert in an authentic setting. Reservations required.

L’événement CONCERT M. ROTH & B. LIBERA SAISON MUSICALE SINFONIETTA BARDOU Mons a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC