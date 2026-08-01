LES MAÏEUTIKS ÉPOPÉE MUSICALE SUR TRAPÈZE Mons
vendredi 14 août 2026 · Mons
Informations pratiques
Mons
LES MAÏEUTIKS ÉPOPÉE MUSICALE SUR TRAPÈZE
CAMPING DU CAROUX Mons Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Epopée musicale sur trapèze avec Les MAïEUTiKs compagnie Balance Dehors s’envoler dans les profondeurs. Ça se passe au Camping du Caroux, participation libre.
Epopée musicale sur trapèze avec Les MAïEUTiKs compagnie Balance Dehors s’envoler dans les profondeurs. Ça se passe au Camping du Caroux, participation libre.
Restauration sur place. .
CAMPING DU CAROUX Mons 34390 Hérault Occitanie +33 6 42 16 28 63
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English :
Mauritian Evening
L’événement LES MAÏEUTIKS ÉPOPÉE MUSICALE SUR TRAPÈZE Mons a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
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