UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mons

LES MAÏEUTIKS ÉPOPÉE MUSICALE SUR TRAPÈZE Mons

vendredi 14 août 2026 · Mons

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Adresse
CAMPING DU CAROUX
Ville
34390 Mons
Département
Hérault
Tarif

Mons

LES MAÏEUTIKS ÉPOPÉE MUSICALE SUR TRAPÈZE

CAMPING DU CAROUX Mons Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Epopée musicale sur trapèze avec Les MAïEUTiKs compagnie Balance Dehors s’envoler dans les profondeurs. Ça se passe au Camping du Caroux, participation libre.
Epopée musicale sur trapèze avec Les MAïEUTiKs compagnie Balance Dehors s’envoler dans les profondeurs. Ça se passe au Camping du Caroux, participation libre.

Restauration sur place.   .

CAMPING DU CAROUX Mons 34390 Hérault Occitanie +33 6 42 16 28 63 

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English :

Mauritian Evening

L’événement LES MAÏEUTIKS ÉPOPÉE MUSICALE SUR TRAPÈZE Mons a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC

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