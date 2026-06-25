Mons

CONCERT F. KIRCHER & G. OLTHOFF SAISON MUSICALE SINFONIETTA BARDOU

Chapelle de La Voulte Mons Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Le duo viennois Fritz Kircher (violon) et Gerswind Olthoff (alto) s’empare de la chapelle de La Voulte à Mons-la-Trivalle. Un concert intimiste de haut vol pour savourer des pièces de Corelli, Sibelius, Pleyel ou Hindemith. Sur réservation.

Les musiciens de la Sinfonietta Bardou font escale à Mons-la-Trivalle pour une prestation de haut rang. Fritz Kircher au violon et Gerswind Olthoff à l’alto, éminents membres du Haydn Quartet de Vienne, proposent un concert de musique de chambre d’une grande finesse. Sous la voûte de la chapelle de La Voulte, les deux instruments s’accordent à la perfection à travers un répertoire riche et exigeant. Venez apprécier des pièces maîtresses telles que La Folia de Corelli, le Duo en do majeur de Sibelius, la Ballade d’Ysaÿe, le Grand Duo de Pleyel, ainsi que des œuvres de Hindemith et Kalliwoda. Une opportunité unique de côtoyer l’excellence classique. Réservation par SMS obligatoire. .

Chapelle de La Voulte Mons 34390 Hérault Occitanie +33 6 83 13 87 14

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English :

The Viennese duo Fritz Kircher (violin) and Gerswind Olthoff (viola) takes the stage at the La Voulte Chapel in Mons-la-Trivalle. An intimate, high-caliber concert featuring works by Corelli, Sibelius, Pleyel, and Hindemith. Reservations required.

L’événement CONCERT F. KIRCHER & G. OLTHOFF SAISON MUSICALE SINFONIETTA BARDOU Mons a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC