CONCERT F. KIRCHER & G. OLTHOFF SAISON MUSICALE SINFONIETTA BARDOU Mons
CONCERT F. KIRCHER & G. OLTHOFF SAISON MUSICALE SINFONIETTA BARDOU Mons lundi 10 août 2026.
Mons
CONCERT F. KIRCHER & G. OLTHOFF SAISON MUSICALE SINFONIETTA BARDOU
Chapelle de La Voulte Mons Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Le duo viennois Fritz Kircher (violon) et Gerswind Olthoff (alto) s’empare de la chapelle de La Voulte à Mons-la-Trivalle. Un concert intimiste de haut vol pour savourer des pièces de Corelli, Sibelius, Pleyel ou Hindemith. Sur réservation.
Les musiciens de la Sinfonietta Bardou font escale à Mons-la-Trivalle pour une prestation de haut rang. Fritz Kircher au violon et Gerswind Olthoff à l’alto, éminents membres du Haydn Quartet de Vienne, proposent un concert de musique de chambre d’une grande finesse. Sous la voûte de la chapelle de La Voulte, les deux instruments s’accordent à la perfection à travers un répertoire riche et exigeant. Venez apprécier des pièces maîtresses telles que La Folia de Corelli, le Duo en do majeur de Sibelius, la Ballade d’Ysaÿe, le Grand Duo de Pleyel, ainsi que des œuvres de Hindemith et Kalliwoda. Une opportunité unique de côtoyer l’excellence classique. Réservation par SMS obligatoire. .
Chapelle de La Voulte Mons 34390 Hérault Occitanie +33 6 83 13 87 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Viennese duo Fritz Kircher (violin) and Gerswind Olthoff (viola) takes the stage at the La Voulte Chapel in Mons-la-Trivalle. An intimate, high-caliber concert featuring works by Corelli, Sibelius, Pleyel, and Hindemith. Reservations required.
L’événement CONCERT F. KIRCHER & G. OLTHOFF SAISON MUSICALE SINFONIETTA BARDOU Mons a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
À voir aussi à Mons (Hérault)
- Festival Cello Fan Concert à MONS 25° édition place de l’église Mons 5 juillet 2026
- LA VOULTE, VISITE AU FIL DE L’EAU Mons 7 juillet 2026
- CONCERT SÉLIM MAZARI SAISON MUSICALE SINFONIETTA BARDOU Mons 7 juillet 2026
- CONCERTS SINFONIETTA BARDOU Mons 7 juillet 2026
- BAL DES POMPIERS Mons 14 juillet 2026