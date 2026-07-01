Informations pratiques

Mons

A LA DÉCOUVERTE DE LA PEINTRE MATHILDE CAMBON

Gorges d’Héric Mons Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Partez pour une journée de découverte au cœur des gorges d’Héric, entre paysages remarquables et univers artistique. Au fil de la balade, plongez dans l’œuvre de la peintre animalière Mathilde Cambon et découvrez son regard sensible sur la faune et la nature.

Une journée entre nature et art dans les gorges d’Héric

Offrez-vous une parenthèse au cœur des majestueuses gorges d’Héric, où paysages sauvages et création artistique se rencontrent. Au fil de cette journée, découvrez l’univers de la peintre animalière Mathilde Cambon, dont les œuvres célèbrent avec sensibilité la beauté du monde vivant et la richesse de la faune locale. Inspirés par les couleurs, les formes et l’atmosphère des lieux, vous porterez un regard nouveau sur ce site d’exception, entre balade, contemplation et échanges autour de l’art et de la nature.

Prévoir des chaussures de marche, une casquette, de l’eau et un pique-nique. .

Gorges d’Héric Mons 34390 Hérault Occitanie mathildecambon.peinture@gmail.com

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English : A LA DÉCOUVERTE DE LA PEINTRE MATHILDE CAMBON

Set out on a day of discovery in the heart of the Héric Gorges, where stunning landscapes meet the world of art. As you stroll along, immerse yourself in the work of wildlife painter Mathilde Cambon and discover her sensitive perspective on wildlife and nature.

L’événement A LA DÉCOUVERTE DE LA PEINTRE MATHILDE CAMBON Mons a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC