Informations pratiques

Mons

VERNISSAGE EXPOSITION HUMUS

113 Avenue de la Gare Mons Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

À l’occasion du vernissage le 10 juillet à 18h, nous vous présenterons le recueil de haïkus et de sérigraphies Chemins de l’instant , dont sont issues plusieurs créations graphiques exposées ici. Ce livre est né d’un compagnonnage avec les textes de Marieke Hazard.

Au fil des saisons, ses haïkus, petits poèmes de forme japonaise, dialoguent avec les sérigraphies, que j’ai semées comme des respi

À l’occasion du vernissage le 10 juillet à 18h, nous vous présenterons le recueil de haïkus et de sérigraphies Chemins de l’instant , dont sont issues plusieurs créations graphiques exposées ici. Ce livre est né d’un compagnonnage avec les textes de Marieke Hazard.

Au fil des saisons, ses haïkus, petits poèmes de forme japonaise, dialoguent avec les sérigraphies, que j’ai semées comme des respirations dans le recueil.

Sont réunies dans ce livre… deux voix pour une même exploration du flux, du passage et de la transformation — autant de mouvements qui font écho au thème de l’exposition Humus . .

113 Avenue de la Gare Mons 34390 Hérault Occitanie

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English : VERNISSAGE EXPOSITION HUMUS

%C0 At the opening reception on July 10 at 6:00 p.m., we will present the collection of haiku and silkscreen prints titled *Chemins de l’instant*, from which several of the graphic works on display here are drawn. This book was born out of a collaboration with the writings of Marieke Hazard.

Throughout the seasons, her haiku—short poems in the Japanese style—engage in a dialogue with the silkscre

L’événement VERNISSAGE EXPOSITION HUMUS Mons a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC