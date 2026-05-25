Mons

LA VOULTE, VISITE AU FIL DE L’EAU

Lieu-dit le moulin de Tarassac Mons Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Visite guidée au fil de l’eau. Tels des aventuriers, pénétrez au cœur du Pays d’art et d’histoire. Dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays et des moulins, vous êtes invités à descendre l’Orb en canoë, avec un moniteur et un guide conférencier. De Mons-la-Trivalle à Ceps, partez à la découverte des moulins de Tarassac, de Graïs et de Ceps.

Explorez l’histoire au fil de l’eau, une aventure unique en canoë ! Plongez au cœur du Pays d’art et d’histoire en participant à une expérience inoubliable à l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, qui se dérouleront fin juin. Accompagnés d’un moniteur expérimenté et d’un guide conférencier passionné, embarquez pour une descente de l’Orb en canoë, de Mons-la-Trivalle à Ceps.

Au fil de l’eau, laissez-vous captiver par les récits et secrets des moulins historiques de Tarassac, de Graïs et de Ceps, témoins du riche passé de la région. Une escapade idéale pour les amoureux de la nature, de l’histoire et des découvertes insolites.

Tarif 15 € incluant la location du canoë

Annulation si moins de 5 personnes inscrites. Age minimum 8 ans sachant nager 25 m. Equipement chaussures adaptées, crème solaire et couvre-chef. Prévoir repas tiré du sac et eau. .

Lieu-dit le moulin de Tarassac Mons 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 74 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour along the water. Like adventurers, enter the heart of the Pays d?art et d?histoire. As part of the Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, we invite you to take a canoe trip down the Orb, with an instructor and guide. From Mons-la-Trivalle to Ceps, discover the Tarassac, Graïs and Ceps mills.

L’événement LA VOULTE, VISITE AU FIL DE L’EAU Mons a été mis à jour le 2026-05-25 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC