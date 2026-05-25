Mons

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE LES PIONNIERS DU CAROUX

113 Avenue de la Gare Mons Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Grand rendez-vous au cœur du Caroux pour les Journées du Patrimoine ! Au programme à Mons-la-Trivalle visites guidées de l’exposition Encordés avec Sam Bié, tour d’escalade, immersion souterraine en 3D, animations radio et film en plein air.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Maison des Montagnes du Caroux devient le théâtre d’un grand rassemblement festif dédié aux amoureux de nature et d’histoire.

Venez explorer les exploits des pionniers de l’escalade et de la spéléologie à travers un programme exceptionnel d’animations gratuites et accessibles à tous. Prenez de la hauteur grâce aux visites commentées de l’exposition photo Encordés par le photographe Sam Bié, grimpez en toute sécurité sur une tour d’escalade encadrée, et plongez sous terre avec l’exposition Envers du Décor et une immersion en 3D saisissante. Pour parfaire cette expérience unique rythmée par la radio locale, une offre savoureuse de restauration et de food-trucks du terroir vous attend sur place avant de clôturer la journée en beauté par la projection en plein air du captivant film Marcou, Montagne de la Nuit .

113 Avenue de la Gare Mons 34390 Hérault Occitanie +33 6 07 94 24 66

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English :

A big event in the heart of Caroux for the Journées du Patrimoine (Heritage Days)! On the program at Mons-la-Trivalle: guided tours of the Encordés exhibition with Sam Bié, climbing tower, 3D underground immersion, radio animations and open-air film.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE LES PIONNIERS DU CAROUX Mons a été mis à jour le 2026-05-25 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC