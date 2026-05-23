Mons

VIDE GRENIER

Avenue de la Gare Mons Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Rendez-vous, le 14 Juin (7h30-16h), place de la mairie pour un vide grenier organisé par le foyer rural de Mons la Trivalle.

Ouvert à tous.

Parking gratuit sur place.

Pour les stands, le tarif est de 10€ la place Inscription par SMS au 06.17.53.20.56.

NB Annulé en cas de pluie!

.

Avenue de la Gare Mons 34390 Hérault Occitanie +33 6 17 53 20 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : VIDE GRENIER

Meet us on June 14 (7.30am-4pm) at Place de la Mairie for a garage sale organized by the Foyer Rural de Mons la Trivalle.

Open to all.

Free parking on site.

For stalls, the fee is 10? per stall Registration by SMS to 06.17.53.20.56.

NB Cancelled in case of rain!

L’événement VIDE GRENIER Mons a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC