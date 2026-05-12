Festival Musique Cordiale concert gratuit de midi30 à l’église Notre-Dame de l’Assomption Mons Place de l ‘Eglise Mons

Mons

Festival Musique Cordiale concert gratuit de midi30 à l’église Notre-Dame de l’Assomption Mons

Place de l ‘Eglise Eglise Notre Dame de l’Assomption Mons Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 12:30:00

fin : 2026-08-02 13:30:00

Date(s) :

2026-08-02

Concert gratuit interprété dans l’église au cœur du village labellisé de caractère de Mons.

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Place de l ‘Eglise Eglise Notre Dame de l’Assomption Mons 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@festivalcordiale.com

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English :

Free concert performed in the church in the heart of the village of Mons. Enjoy soprano, tenor and baritone singing accompanied by piano.

L’événement Festival Musique Cordiale concert gratuit de midi30 à l’église Notre-Dame de l’Assomption Mons Mons a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence