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Festival Musique Cordiale concert gratuit de midi30 à l’église Notre-Dame de l’Assomption Mons Place de l ‘Eglise Mons

Festival Musique Cordiale concert gratuit de midi30 à l’église Notre-Dame de l’Assomption Mons Place de l ‘Eglise Mons dimanche 2 août 2026.

Lieu : Place de l 'Eglise

Adresse : Eglise Notre Dame de l'Assomption

Ville : 83440 Mons

Département : Var

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 12:30:00

Tarif :

Mons

Festival Musique Cordiale concert gratuit de midi30 à l’église Notre-Dame de l’Assomption Mons

Place de l ‘Eglise Eglise Notre Dame de l’Assomption Mons Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 12:30:00
fin : 2026-08-02 13:30:00

Date(s) :
2026-08-02

Concert gratuit interprété dans l’église au cœur du village labellisé de caractère de Mons.
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Place de l ‘Eglise Eglise Notre Dame de l’Assomption Mons 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur   contact@festivalcordiale.com

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English :

Free concert performed in the church in the heart of the village of Mons. Enjoy soprano, tenor and baritone singing accompanied by piano.

L’événement Festival Musique Cordiale concert gratuit de midi30 à l’église Notre-Dame de l’Assomption Mons Mons a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence

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