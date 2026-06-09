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Randonnée Patrimoine Mons

Randonnée Patrimoine Mons samedi 1 août 2026.

Adresse : Place de l'église

Ville : 16140 Mons

Département : Charente

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Mons

Randonnée Patrimoine

Place de l’église Mons Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 09:00:00
fin : 2026-08-01 12:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Randonnée patrimoine
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Place de l’église Mons 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11 

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English :

Heritage walks

L’événement Randonnée Patrimoine Mons a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Rouillacais

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