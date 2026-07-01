CAUSERIE DE MICHEL GRAVEREAU ET OBSERVATION DU CIEL Mons
vendredi 24 juillet 2026 · Mons
Informations pratiques
Mons
CAUSERIE DE MICHEL GRAVEREAU ET OBSERVATION DU CIEL
268 Route de Vieussan Mons Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Venez partager un moment de partage et de convivialité autour de Michel Gravereau, dans le cadre naturel et ombragé du Camping Municipal Le Claps à Tarassac, à deux pas des berges de l’Orb.
Venez partager un moment de partage et de convivialité autour de Michel Gravereau, dans le cadre naturel et ombragé du Camping Municipal Le Claps à Tarassac, à deux pas des berges de l’Orb.
En famille, entre amis ou simplement par curiosité, profitez d’une fin d’après-midi avec un passionné des astres. Une belle occasion de se retrouver autour d’échanges passionnant sur l’univers avec Michel Gravereau, créateur de l’association Ciel, mon ami.
Animation gratuite et ouverte à tous !
Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment de discussion et de bonne humeur ! .
268 Route de Vieussan Mons 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 72 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : CAUSERIE DE MICHEL GRAVEREAU ET OBSERVATION DU CIEL
Come join us for a moment of fellowship and camaraderie with Michel Gravereau in the natural, shaded setting of Le Claps Municipal Campground in Tarassac, just a stone’s throw from the banks of the Orb River.
L’événement CAUSERIE DE MICHEL GRAVEREAU ET OBSERVATION DU CIEL Mons a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
À voir aussi à Mons (Hérault)
- VERNISSAGE EXPOSITION HUMUS Mons 10 juillet 2026
- BAL DES POMPIERS Mons 14 juillet 2026
- LES JEUDIS D’HÉRIC CONCERT GRAIL’OLI & BAOBASSA Mons 16 juillet 2026
- CONCERT AÏSHA ORAZBAYEVA SAISON MUSICALE SINFONIETTA BARDOU Mons 16 juillet 2026
- TRAIL DU CAROUX 19EME ÉDITION Mons 19 juillet 2026