UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mons

CAUSERIE DE MICHEL GRAVEREAU ET OBSERVATION DU CIEL Mons

vendredi 24 juillet 2026 · Mons

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Adresse
268 Route de Vieussan
Ville
34390 Mons
Département
Hérault
Tarif

Mons

CAUSERIE DE MICHEL GRAVEREAU ET OBSERVATION DU CIEL

268 Route de Vieussan Mons Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Venez partager un moment de partage et de convivialité autour de Michel Gravereau, dans le cadre naturel et ombragé du Camping Municipal Le Claps à Tarassac, à deux pas des berges de l’Orb.
Venez partager un moment de partage et de convivialité autour de Michel Gravereau, dans le cadre naturel et ombragé du Camping Municipal Le Claps à Tarassac, à deux pas des berges de l’Orb.

En famille, entre amis ou simplement par curiosité, profitez d’une fin d’après-midi avec un passionné des astres. Une belle occasion de se retrouver autour d’échanges passionnant sur l’univers avec Michel Gravereau, créateur de l’association Ciel, mon ami.

Animation gratuite et ouverte à tous !

Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment de discussion et de bonne humeur !   .

268 Route de Vieussan Mons 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 72 64 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CAUSERIE DE MICHEL GRAVEREAU ET OBSERVATION DU CIEL

Come join us for a moment of fellowship and camaraderie with Michel Gravereau in the natural, shaded setting of Le Claps Municipal Campground in Tarassac, just a stone’s throw from the banks of the Orb River.

L’événement CAUSERIE DE MICHEL GRAVEREAU ET OBSERVATION DU CIEL Mons a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC

À voir aussi à Mons (Hérault)