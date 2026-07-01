Informations pratiques

Mons

CAUSERIE DE MICHEL GRAVEREAU ET OBSERVATION DU CIEL

268 Route de Vieussan Mons Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Venez partager un moment de partage et de convivialité autour de Michel Gravereau, dans le cadre naturel et ombragé du Camping Municipal Le Claps à Tarassac, à deux pas des berges de l’Orb.

Venez partager un moment de partage et de convivialité autour de Michel Gravereau, dans le cadre naturel et ombragé du Camping Municipal Le Claps à Tarassac, à deux pas des berges de l’Orb.

En famille, entre amis ou simplement par curiosité, profitez d’une fin d’après-midi avec un passionné des astres. Une belle occasion de se retrouver autour d’échanges passionnant sur l’univers avec Michel Gravereau, créateur de l’association Ciel, mon ami.

Animation gratuite et ouverte à tous !

Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment de discussion et de bonne humeur ! .

268 Route de Vieussan Mons 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 72 64

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English : CAUSERIE DE MICHEL GRAVEREAU ET OBSERVATION DU CIEL

Come join us for a moment of fellowship and camaraderie with Michel Gravereau in the natural, shaded setting of Le Claps Municipal Campground in Tarassac, just a stone’s throw from the banks of the Orb River.

L’événement CAUSERIE DE MICHEL GRAVEREAU ET OBSERVATION DU CIEL Mons a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC