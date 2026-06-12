TRAIL DU CAROUX 19EME ÉDITION Mons
TRAIL DU CAROUX 19EME ÉDITION Mons dimanche 19 juillet 2026.
Mons
TRAIL DU CAROUX 19EME ÉDITION
Mons Hérault
Tarif : 12 – 12 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Le Trail du Caroux c’est 3 courses 10, 18 et 30 km pour trailer dans les plus beaux paysages du massif du Caroux.
Caroux X-Trail présente la 19eme édition du Trail du Caroux au départ de Mons la Trivalle. 3 courses sont proposée 10km (560 D+), 18km (1200 D+) et 30km (2200 D+) dans les beaux paysages du Massif du Caroux
Inscriptions obligatoires .
Mons 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 54 55 cyril.abbal@orange.fr
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English :
Caroux X-Trail presents the 16th Trail du Caroux at Mons la Trivalle
L’événement TRAIL DU CAROUX 19EME ÉDITION Mons a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
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