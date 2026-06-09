Mons

BAL DES POMPIERS

Avenue de la Gare Mons Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Le Bal des Pompiers revient sur la place du village pour une soirée festive et conviviale à ne pas manquer ! Cette année, grande nouveauté un magnifique feu d’artifice viendra illuminer la soirée à partir de 23h✨

Profitez également d’une restauration sur place, d’une ambiance chaleureuse et dansez jusqu’au bout de la nuit avec la musique entraînante

Venez partager un moment inoubliable !

L’annuel Bal des Pompiers de MONS revient sur la place du village pour une soirée festive et conviviale à ne pas manquer !

Cette année, grande nouveauté un magnifique feu d’artifice viendra illuminer la soirée à partir de 23h✨

Profitez également d’une restauration sur place (Menu poulet basquaise), d’une ambiance chaleureuse et dansez jusqu’au bout de la nuit avec la musique entraînante du DJ Eric Anthony.

Venez partager un moment inoubliable ! .

Avenue de la Gare Mons 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 90 89

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English :

The Bal des Pompiers returns to the village square for a festive and convivial evening not to be missed! New this year: a magnificent fireworks display will light up the evening from 11pm?

Enjoy on-site catering, a warm atmosphere and dance the night away to the lively music

Come and share an unforgettable moment!

L’événement BAL DES POMPIERS Mons a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC