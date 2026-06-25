Mons

CONCERT SÉLIM MAZARI SAISON MUSICALE SINFONIETTA BARDOU

Hameau de Bardou Mons Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Événement musical à Bardou avec le récital de piano du virtuose Sélim Mazari. Au programme chefs-d’œuvre de Beethoven, Mozart, Mendelssohn et Liszt, interprétés au cœur d’un hameau pittoresque. Sur réservation.

Chaque année, le charmant et authentique hameau de Bardou réunit des musiciens talentueux venus du monde entier. Pour ce premier rendez-vous de l’été, installez-vous dans ce cadre intimiste pour écouter le pianiste de renom Sélim Mazari. Reconnu pour sa sensibilité et sa technique virtuose, l’artiste propose un programme captivant et exigeant. Laissez-vous transporter par l’émotion de la Sonate op.109 de Ludwig van Beethoven, les subtilités de l’Adagio en si mineur de Mozart, la fougue des Variations sérieuses de Mendelssohn et la puissance des Réminiscences de Simon Boccanegra de Franz Liszt. Une expérience musicale privilégiée et mémorable au grand air. Réservation par SMS obligatoire. .

Hameau de Bardou Mons 34390 Hérault Occitanie +33 6 83 13 87 14

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English :

Musical event in Bardou featuring a piano recital by virtuoso Sélim Mazari. The program features masterpieces by Beethoven, Mozart, Mendelssohn, and Liszt, performed in the heart of a picturesque hamlet. Reservations required.

L’événement CONCERT SÉLIM MAZARI SAISON MUSICALE SINFONIETTA BARDOU Mons a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC