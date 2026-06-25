Mons

CONCERT AÏSHA ORAZBAYEVA SAISON MUSICALE SINFONIETTA BARDOU

chapelle de La Voulte Mons Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Concert intimiste à Mons-la-Trivalle la violoniste Aïsha Orazbayeva sublime la chapelle de La Voulte. Découvrez un répertoire intense mêlant les œuvres magistrales de J.S. Bach, Paganini et Telemann. Réservation par SMS requise.

La Sinfonietta Bardou poursuit sa programmation itinérante et vous invite à une parenthèse suspendue à la chapelle de La Voulte. La violoniste de talent Aïsha Orazbayeva y déploiera toute sa virtuosité lors d’un concert solo particulièrement intense. Connue pour ses interprétations habitées, elle mettra à l’honneur la richesse de la musique classique et baroque à travers un répertoire exigeant. Le public pourra apprécier la pureté de la Partita n°1 et les mouvements Andante & Allegro de la Sonata n°2 de Jean-Sébastien Bach, l’audace des Caprices n°2 et 7 de Paganini, ainsi qu’une Fantaisie de Telemann. Réservation par SMS obligatoire. .

chapelle de La Voulte Mons 34390 Hérault Occitanie +33 6 83 13 87 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An intimate concert in Mons-la-Trivalle: violinist A%EFsha Orazbayeva enchants the La Voulte Chapel. Discover an intense repertoire blending the masterful works of J.S. Bach, Paganini, and Telemann. Reservations via text message are required.

L’événement CONCERT AÏSHA ORAZBAYEVA SAISON MUSICALE SINFONIETTA BARDOU Mons a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC