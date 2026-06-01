EXPOSITION HUMUS Mons

Mons

EXPOSITION HUMUS

113 Avenue de la Gare Mons Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-06-30

Présentation de l’exposition Sérigraphies de Véronique Bianchi Démarche artistique et explications des techniques de fabrication des techniques de fabrication du papier Kozo et de l’impression en sérigraphie. Présentation du recueil de poésies Haïkus et sérigraphies Chemin de l’instant avec Marieke Hazard et Véronique Bianchi.

Vernissage le 10/07/2026

C’est au cœur des forêts et des montagnes du Haut-Languedoc, à St V d’O dans le petit hameau de Pradels, que j’ai installé mon atelier d’estampes.

La Maison des Montagnes du Caroux accueille cet été du 30/06 au 29/08/26 une quinzaine de sérigraphies issues de mon exposition Humus .

Je travaille principalement en sérigraphie sur du papier fait main, à partir de mûrier kozo que je récolte dans ma vallée.

Mon inspiration naît de la nature, passe par la main, accueille l’imprévu et compose avec les limites de la matière. Elle révèle des flux, des réseaux, des circulations invisibles.

J’emprunte ces chemins à la recherche de lignes, de rythmes et de formes organiques que j’interprète graphiquement.

J’aime la sérigraphie pour la précision qu’elle exige, mais aussi pour ce qu’elle laisse échapper à tout contrôle, lorsque la matière prend sa propre voix.

À chaque couche, à chaque passage, l’image se transforme. Elle se construit par superpositions successives, dans un dialogue entre maîtrise et hasard. .

113 Avenue de la Gare Mons 34390 Hérault Occitanie

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English : EXPOSITION HUMUS

Presentation of the exhibition “Silkscreen Prints by Véronique Bianchi”: Artistic approach and explanations of the techniques used to make “Kozo” paper and silkscreen printing. Presentation of the poetry collection *Ha%EFkus* and the silkscreen prints *Chemin de l’instant* with Marieke Hazard and V%E9ronique Bianchi.

Opening reception on July 10, 2026

L’événement EXPOSITION HUMUS Mons a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC