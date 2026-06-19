Festival Cello Fan Concert à MONS 25° édition place de l’église Mons
Festival Cello Fan Concert à MONS 25° édition place de l’église Mons dimanche 5 juillet 2026.
Mons
Festival Cello Fan Concert à MONS 25° édition
place de l’église Eglise Notre Dame de l’Assomption Mons Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 11:00:00
fin : 2026-07-05 12:30:00
Date(s) :
2026-07-05
Dimanche 5 juillet à 11h00, dans l’acoustique magique de l’église de Mons, les violoncellistes du Festival Cello Fan interprètent les œuvres des grands compositeurs de la musique italienne du 18ème siècle, considérée comme le berceau du violoncelle.
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place de l’église Eglise Notre Dame de l’Assomption Mons 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 47 64 71 festivalcellofan@orange.fr
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English :
On Sunday 5 July at 11:00, in the magical acoustics of the church of Mons, the cellists of the Festival Cello Fan interpret the works of the great composers of the 18th century Italian music, considered as the cradle of the cello.
L’événement Festival Cello Fan Concert à MONS 25° édition Mons a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence
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