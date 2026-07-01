Informations pratiques

Mons

JEUX EN BOIS JOC D’AQUI

268 Route de Vieussan Mons Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Venez partager un moment de détente et de convivialité autour de jeux géants en bois, dans le cadre naturel et ombragé du Camping Municipal Le Claps à Tarassac, à deux pas des berges de l’Orb.

Venez partager un moment de détente et de convivialité autour de jeux géants en bois, dans le cadre naturel et ombragé du Camping Municipal Le Claps à Tarassac, à deux pas des berges de l’Orb.

En famille, entre amis ou simplement par curiosité, profitez d’une fin d’après-midi ludique avec une sélection de jeux traditionnels en format géant, accessibles à tous les âges. Une belle occasion de se retrouver, de rire et de relever des défis dans une ambiance chaleureuse.

Animation gratuite et ouverte à tous !

Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment de jeu et de bonne humeur ! .

268 Route de Vieussan Mons 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 72 64

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English : JEUX EN BOIS JOC D’AQUI

Cooperative Games Evening

L’événement JEUX EN BOIS JOC D’AQUI Mons a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC