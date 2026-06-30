Informations pratiques

Mons

BROC EN BAL

Avenue de la Gare Mons Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-07

Une journée pour chiner, une soirée pour vibrer ! Broc en Bal s’installe cet été sur la place du village de Mons-la-Trivalle. Brocante en journée, concerts en plein air dès le soir avec DJ Patoch, Arpians, Jersey Julie et d’autres artistes. Ambiance électro-rock, blues et punk rock. Buvette et restauration sur place.

Broc en Bal, c’est le mélange parfait entre vide-greniers et festival ! Rendez-vous cet été à Mons-la-Trivalle pour une journée de brocante suivie d’une soirée de concerts mêlant électro-rock, blues et punk rock. Avec DJ Patoch, Arpians, Jersey Julie et d’autres surprises. Buvette et restauration sur place.

Réservations stands brocante par téléphone. .

Avenue de la Gare Mons 34390 Hérault Occitanie +33 6 70 24 56 19

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English : BROC EN BAL

A day for bargain hunting, an evening for a great time! Broc en Bal is coming to the village square in Mons-la-Trivalle this summer. A flea market by day, followed by outdoor concerts in the evening featuring DJ Patoch, Arpians, Jersey Julie, and other artists. The vibe is electro-rock, blues, and punk rock. Refreshments and food available on site.

L’événement BROC EN BAL Mons a été mis à jour le 2026-06-30 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC