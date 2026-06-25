Mons

CONCERT F. KIRCHER & G. OLTHOFF- SAISON MUSICALE SINFONIETTA BARDOU

La Voulte Mons Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Concert d’exception à l’église d’Aigne avec Fritz Kircher (violon) et Gerswind Olthoff (alto), membres du Haydn Quartet de Vienne. Un dialogue musical virtuose autour de Corelli, Sibelius, Hindemith et Ysaÿe. Sur réservation.

L’excellence de la Sinfonietta Bardou s’invite dans le charmant village circulaire d’Aigne. Issus du célèbre Haydn Quartet de Vienne, Fritz Kircher au violon et Gerswind Olthoff à l’alto unissent leurs talents pour offrir un moment de grâce musicale au public. L’acoustique remarquable de l’église Saint-Martin servira d’écrin à un dialogue instrumental de haut vol. Le programme varié met en lumière la complicité des deux artistes La Folia de Corelli, le Duo en do majeur de Sibelius, la Ballade op. 27 n° 3 de Ysaÿe pour violon seul, le Grand Duo de Pleyel, la sonate op. 25 de Hindemith pour alto seul, et le Duo op. 208 de Kalliwoda. Une soirée classique imprenable dans le Minervois. Réservation par SMS obligatoire. .

La Voulte Mons 34390 Hérault Occitanie +33 6 83 13 87 14

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English :

A special concert at the Church of Aigne featuring Fritz Kircher (violin) and Gerswind Olthoff (viola), members of the Vienna Haydn Quartet. A virtuoso musical dialogue featuring works by Corelli, Sibelius, Hindemith, and Ysaÿe. Reservations required.

L’événement CONCERT F. KIRCHER & G. OLTHOFF- SAISON MUSICALE SINFONIETTA BARDOU Mons a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC