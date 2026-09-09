Concert Made in Graves Léognan
mercredi 9 septembre 2026 · Léognan
Informations pratiques
Léognan
Concert Made in Graves
7 Cours du Maréchal de Lattre de Tassign Léognan Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 19:00:00
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-09-09
Une soirée placée sous le signe de la musique, du groove et de la bonne humeur !
Rendez-vous mercredi 9 septembre à 19h00 à L’Esprit des Vins à Léognan pour Made in Graves
Au programme du jazzy, du groove, de la pop… et surtout un bon moment à partager autour d’un verre et de musique live !
Pensez à réserver votre table et venez vibrer avec nous ! .
7 Cours du Maréchal de Lattre de Tassign Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 85 01 13
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English : Concert Made in Graves
L’événement Concert Made in Graves Léognan a été mis à jour le 2026-08-31 par Sud Bordeaux Tourisme
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