Informations pratiques

Léognan

Concert Made in Graves

7 Cours du Maréchal de Lattre de Tassign Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 19:00:00

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

Une soirée placée sous le signe de la musique, du groove et de la bonne humeur !

Rendez-vous mercredi 9 septembre à 19h00 à L’Esprit des Vins à Léognan pour Made in Graves

Au programme du jazzy, du groove, de la pop… et surtout un bon moment à partager autour d’un verre et de musique live !

Pensez à réserver votre table et venez vibrer avec nous ! .

7 Cours du Maréchal de Lattre de Tassign Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 85 01 13

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English : Concert Made in Graves

L’événement Concert Made in Graves Léognan a été mis à jour le 2026-08-31 par Sud Bordeaux Tourisme